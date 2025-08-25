جلد حافظ آباد میں الیکٹرک بسیں رواں دواں ہونگی:سائرہ افضل تارڑ
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ،نامہ نگار )ایڈوائزرٹو وزیراعلیٰ پنجاب ایم این اے حافظہ سائرہ افضل تارڑکاکہناہے کہ سیاست اور جمہوریت میں صحافت کا اہم کردار ہے ،صحافیوں کو غیر جانبدار رہ کر کام کرنا چاہیے۔۔۔
یہ معاشرہ کی آنکھ ،کان ،ناک اورزبان ہوتے ہیں اورمسائل کی نشاندہی کر تے ہیں جو مسائل انکی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں وہ سامنے لاتے ہیں ۔ان خیالات کااظہار انہوں نے رسولپورتارڑ میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا ۔ محترمہ سائرہ افضل تارڑ کا کہنا تھاکہ جلد حافظ آباد میں الیکٹرک بسیں سڑکوں پر رواں دواں ہونگی جس سے عوام کو سستی ترین سفرکی سہولت میسر ہوگی ۔