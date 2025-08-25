صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ ایئر پورٹ :کرنسی سمگلنگ کی کو شش ،2 مسافرگرفتار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ ایئر پورٹ :کرنسی سمگلنگ کی کو شش ،2 مسافرگرفتار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ایف آئی اے امیگریشن کی سیالکوٹ ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی،کرنسی کی سمگلنگ ناکام منظم گینگ کے 2 کارندے حضرت علی اور واجد خان گرفتارکرلئے گئے۔

گرفتار ملزم بین الاقوامی پرواز سے یو اے ای جا رہے تھے ،ملزموں کے قبضے سے 36 ہزار سعودی ریال، 205 درہم اور 9,870 روپے برآمد کرلئے گئے ۔ ملزموں کا تعلق سوات اور چارسدہ کے علاقوں سے ہے ریکارڈ کے مطابق ملزم متعدد بار دبئی کا سفر کر چکے ہیں ، ملزموں نے گزشتہ ایک سال کے دوران 48 بار بیرون ملک سفر کیاابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان نے سمگلنگ میں قیمتی اشیا اور کرنسی کی منتقلی کا انکشاف کیا ہے ۔ ملزم واجد علی نامی سمگلر کے لئے کام کرتے تھے ، ملزم فارن کرنسی اور دیگر قیمتی اشیا بیرون ملک منتقل کرتے تھے ،ملزموں کو مزید کارروائی کے لئے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گوجرانوالہ کے حوالے کر دیا گیا۔

 

