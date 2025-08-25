ڈسکہ :ٹینکی کے گرد ریڑھیوں کا خاتمہ ،سرکاری اراضی واگزار
موترہ(نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ کے احکامات پر میونسپل کمیٹی کی ریگولیشن برانچ نے ٹینکی نمبر ایک کے اردگرد لگے ٹھیلوں اور ریڑھیوں کاخاتمہ کرکے سرکاری اراضی واگزار کرالی۔
اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ آفس کے سامنے اور میونسپل کمیٹی ڈسکہ کی ٹینکی نمبر ایک کے اردگرد عرصہ دراز سے ریڑھی بانوں اور ٹھیلے والوں نے سرکاری اراضی پرقبضہ کیاہواتھا ، ریڑھی بان اور ٹھیلے والے سیاسی پشت پناہی کے با عث یہاں پربیٹھے ہوئے تھے ان ریڑھیوں اور ٹھیلوں کی وجہ سے وہاں سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات کاسامنا تھا،میڈیا کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر نے میونسپل کمیٹی ڈسکہ کی ریگولیشن برانچ کو ٹھیلوں اور ریڑھیوں کے خاتمے کے احکامات جاری کئے تھے ۔ سرکاری اراضی واگزار کرانے پر شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جعفر کو خراج تحسین پیش کیا ۔