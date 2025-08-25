دھول رانجھا کلب نے آل پنجاب فٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا
پھالیہ(نامہ نگار )دھول رانجھا کلب نے آل پنجاب فٹ بال ٹورنامنٹ میں داتا ایف سی حافظ آباد کو فائنل میں صفر ایک سے شکست دے کر چیمپئن کا تاج سر پر سجا لیا، فائنل داتا فٹ بال کلب کے ہوم گراونڈ حافظ آباد میں کھیلا گیا۔
دھول رانجھا فٹ بال کلب کی وننگ ٹرافی اور کیش انعام کپتان حامد بلال نے وصول کیا۔ صدر دھول رانجھا فٹ بال کلب فخر نواز رانجھا، سیکرٹری محمد اصغر لنگڑیال، صدر فالکن فٹ بال کلب بشارت علی تارڑ، محمد عثمان خان، عرفان نواز رانجھا و دیگر بھی سٹیڈیم میں موجود تھے ۔ دھول رانجھا کلب نے پری کوارٹرز فائنل میں فیصل آباد ، کوارٹرز فائنل میں حافظ آباد ، سیمی فائنل میں وزیرآباد اور فائنل میں بھی حافظ آباد کی تگڑی ٹیموں کو واضح مارجن سے ہرایا۔