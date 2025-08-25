صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھول رانجھا کلب نے آل پنجاب فٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا

  • گوجرانوالہ
دھول رانجھا کلب نے آل پنجاب فٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا

پھالیہ(نامہ نگار )دھول رانجھا کلب نے آل پنجاب فٹ بال ٹورنامنٹ میں داتا ایف سی حافظ آباد کو فائنل میں صفر ایک سے شکست دے کر چیمپئن کا تاج سر پر سجا لیا، فائنل داتا فٹ بال کلب کے ہوم گراونڈ حافظ آباد میں کھیلا گیا۔

 دھول رانجھا فٹ بال کلب کی وننگ ٹرافی اور کیش انعام کپتان حامد بلال نے وصول کیا۔ صدر دھول رانجھا فٹ بال کلب فخر نواز رانجھا، سیکرٹری محمد اصغر لنگڑیال، صدر فالکن فٹ بال کلب بشارت علی تارڑ، محمد عثمان خان، عرفان نواز رانجھا و دیگر بھی سٹیڈیم میں موجود تھے ۔ دھول رانجھا کلب نے پری کوارٹرز فائنل میں فیصل آباد ، کوارٹرز فائنل میں حافظ آباد ، سیمی فائنل میں وزیرآباد اور فائنل میں بھی حافظ آباد کی تگڑی ٹیموں کو واضح مارجن سے ہرایا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بھٹہ خشت مالکان کی چال ، اینٹوں کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ کردیا ، تعمیراتی شعبہ متاثر

چینی کے بعد آٹے کا بحران ، قیمتوں میں اضافہ

28 صفر کا جلوس پرامن انعقاد ، ڈپٹی کمشنر کی افسروں و عوام کو شاباش

اشٹام فروشوں کی چیکنگ ، آئل ایجنسیوں کیخلاف کارروائی

پریس کلب کوٹ مومن میں اجلاس ، ممبران کی بھر پو ر شرکت

آزادی تقریبات کے سلسلے میں کرکٹ میچ، عتیق الیون کی فتح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر