نوشہرہ :نالے بند،ڈاکخانے والی سڑک ،گلیوں میں پانی جمع
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)ڈاک خانے والی سڑک اور گردونواح کی گلیوں میں دو دن سے گندا پانی جمع ہے ، ستھرا پنجاب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ۔تفصیلات کے مطابق بدورتہ روڈ نزد ڈاک خانہ والی روڈ کے دونوں اطراف کے۔۔۔
نالے گندگی سے بند پڑے ہیں جس سے مین روڈ اور گردونواح کی گلیاں گندے پانی سے بھری پڑی ہیں جس کی اطلاع عملہ میونسپل کمیٹی، 1139، گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور صفائی ستھرائی کی ذمہ دار کیڈز کمپنی کے نمائندوں کو دی گئی اہلیان علاقہ نے سوشل میڈیا پر بھی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کیں مگر کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ کی مداخلت پر کمپنی کے 2 افراد صورت حال کا جائزہ لے کر چلتے بنے ۔اہلیان محلہ میاں عبد الخالق، حاجی جمیل احمد مہر، حاجی محمد اشرف بٹ، کفایت اﷲ غفاری اور دیگر نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد سے مطالبہ کیا ہے کہ صفائی ستھرائی کی ذمہ دار کمپنی کی نااہلی کا نوٹس لیا جائے جن کے پاس عملہ پورا ہے اور نہ ہی مشینری جبکہ ٹھیکیدار حکومت سے صفائی کی مد میں کروڑوں روپے وصول کر چکا ہے ۔