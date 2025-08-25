صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نظام تعلیم مفلوج ،ناانصافیاں بڑھ گئیں :اساتذہ تنظیمیں

  • گوجرانوالہ
نظام تعلیم مفلوج ،ناانصافیاں بڑھ گئیں :اساتذہ تنظیمیں

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)صوبائی نائب صدر پنجاب ٹیچرز یونین طارق قریشی، چیئرمین پیٹا احسان علی گورائیہ، ڈویژنل جنرل سیکرٹری میونسپل کیڈر امتیاز احمد ڈار، جنرل سیکرٹری میونسپل کیڈر اصغر جاوید پھلروان۔۔۔

 ممبر کلرکس ایسوسی ایشن محمد امجد، اراکین پنجاب ٹیچرز یونین رفاقت علی باجوہ، عمر حیات مغل، رانا عاطف، رانا شاہد تاج، شاہد محمود چوہان و دیگر نے میڈیا سے گفتگو میں اساتذہ کو درپیش مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف جسٹس آف پاکستان سے پنجاب کے تمام سرکاری ملازمین سے ناروا سلوک کے خلاف پنجاب حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں پر ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے ،ایک ریاست دو دستور مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ناانصافیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں جس سے صوبہ پنجاب کے سرکاری ملازمین خاص طور پر اساتذہ کرام ظلم کی چکی میں پس کر رہ گئے ہیں، نظام تعلیم مفلوج ہو کر رہ گیا ہے ، فاقہ کشیاں اور خودکشیاں حکومت پنجاب کی بے حسی کی وجہ سے زیادہ ہونے لگ گئی ہیں، سکولوں کی نجکاری، ڈسپیرٹی الائونس وفاقی ملازمین کو 30فیصد دیا گیا ہے مگر اس مہنگائی کے دور میں پنجاب کے ملازمین ابھی تک محروم ہیں، پنشن گریجوایٹی میں کمی کی وجہ سے پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے اور ٹینشن کی وجہ سے کئی اموات بھی ہو چکی ہیں۔سرکاری سطح پر اراکین قومی و صوبائی اسمبلی اور وزرا کی کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں مگر وعدے وعید ہوتے ہیں لیکن عملدرآمد آج تک نہیں ہوا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

15ارب کی اراضی پر قبضہ کی کوشش ناکام

کاروباری برادری کے مسائل کا ترجیحی حل ناگزیر، گورنر

سانحہ الآمنہ پلازہ کے ذمہ داروں کی گرفتاری کامطالبہ

ملائشین قونصلیٹ کے تحت آسیان فرینڈ شپ باؤلنگ ٹورنامنٹ

جے ایس ایم یو کے طلبہ کا پرامن احتجاج انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد موخر

ڈپٹی کمشنرز کی نگرانی میں پانی کی نکاسی کام جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر