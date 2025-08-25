نظام تعلیم مفلوج ،ناانصافیاں بڑھ گئیں :اساتذہ تنظیمیں
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)صوبائی نائب صدر پنجاب ٹیچرز یونین طارق قریشی، چیئرمین پیٹا احسان علی گورائیہ، ڈویژنل جنرل سیکرٹری میونسپل کیڈر امتیاز احمد ڈار، جنرل سیکرٹری میونسپل کیڈر اصغر جاوید پھلروان۔۔۔
ممبر کلرکس ایسوسی ایشن محمد امجد، اراکین پنجاب ٹیچرز یونین رفاقت علی باجوہ، عمر حیات مغل، رانا عاطف، رانا شاہد تاج، شاہد محمود چوہان و دیگر نے میڈیا سے گفتگو میں اساتذہ کو درپیش مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف جسٹس آف پاکستان سے پنجاب کے تمام سرکاری ملازمین سے ناروا سلوک کے خلاف پنجاب حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں پر ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے ،ایک ریاست دو دستور مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ناانصافیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں جس سے صوبہ پنجاب کے سرکاری ملازمین خاص طور پر اساتذہ کرام ظلم کی چکی میں پس کر رہ گئے ہیں، نظام تعلیم مفلوج ہو کر رہ گیا ہے ، فاقہ کشیاں اور خودکشیاں حکومت پنجاب کی بے حسی کی وجہ سے زیادہ ہونے لگ گئی ہیں، سکولوں کی نجکاری، ڈسپیرٹی الائونس وفاقی ملازمین کو 30فیصد دیا گیا ہے مگر اس مہنگائی کے دور میں پنجاب کے ملازمین ابھی تک محروم ہیں، پنشن گریجوایٹی میں کمی کی وجہ سے پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے اور ٹینشن کی وجہ سے کئی اموات بھی ہو چکی ہیں۔سرکاری سطح پر اراکین قومی و صوبائی اسمبلی اور وزرا کی کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں مگر وعدے وعید ہوتے ہیں لیکن عملدرآمد آج تک نہیں ہوا ۔