وزیرآباد:تھیلے سیمیااور کینسر کے مریضوں کیلئے بلڈ کیمپ ڈونیشن کیمپ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )تھیلے سیمیا کے شکار افراد کو کوعطیہ خون کے ذریعے زندگی کی بہاروں میں واپس لایا جاسکتا ہے ،ایک انسان کی زندگی میں خوشیاں لانے سے کئی خاندان خوشحالی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔۔۔
یہ خطرناک بیماری ہے جس کے مریضوں کو بروقت علاج کی ضرورت رہتی ہے ، تھیلے سیمیا والدین سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے ، سندس فاؤنڈیشن تھیلیسیمیا کے مریضوں کا بالکل مفت علاج کر رہی ہے ۔ان خیالات کا اظہار ڈی ایس پی سی ٹی ڈی عمران عباس چدھڑ نے مدرسہ دار العلوم جامع مسجد الخلیل جی ٹی روڈمیں تھیلے سیمیااور بلڈ کینسر کے مریضوں کیلئے بلڈ کیمپ ڈونیشن کیمپ کے موقع پر میڈیا سے گفتگوکرتے ہوئے کیا۔اس موقع پرمشیر وزیر اعلیٰ بریگیڈئیر (ر)بابر علاؤ الدین،ایم پی اے وقار احمد چیمہ ، سینئرنائب صدر مسلم لیگ (ن) پنجاب مستنصر علی گوندل،حافظ عمران احمد،سی ٹی ڈی انسپکٹر بلال ورک،ایس ایچ او فرحت،ڈاکٹر حسن ، مدارس اور کالجز کے طلبا کثیر تعداد میں موجود تھے ۔