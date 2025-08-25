وزیرآباد:ضمنی الیکشن کے حوالے سے ن لیگ کا ور کرز کنونشن
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ وفا کرنے والے لوگ ہیں اہل حلقہ یاد رکھیں ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔۔۔
بلال فاروق تارڑ کا 18 ستمبر الیکشن ڈے تک آپ ساتھ دیں منتخب ہونے کے بعد بلال فاروق تارڑ آپ کے ساتھ ہوگا ۔این اے 66 میں ضمنی الیکشن کے سلسلہ میں عدنان احمد ڈھلوں،عرفان ڈھلوں کی طرف سے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر میدوار این اے 66 بلال فاروق تارڑ،ایم پی اے وقار احمد چیمہ،امتیازاظہر باگڑی، فیاض اکبر،کرنل (ر)ساجد ابرار باگڑی، آصف جاوید چیمہ نمبردار،مختار احمد وڑائچ،احمد وڑائچ،ارسلان بلوچ،محمد اشفاق وڑائچ، ملک شاکر ودیگرنے بھی خطاب کیا۔