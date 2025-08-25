صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:ضمنی الیکشن کے حوالے سے ن لیگ کا ور کرز کنونشن

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:ضمنی الیکشن کے حوالے سے ن لیگ کا ور کرز کنونشن

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ وفا کرنے والے لوگ ہیں اہل حلقہ یاد رکھیں ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔۔۔

 بلال فاروق تارڑ کا 18 ستمبر الیکشن ڈے تک آپ ساتھ دیں منتخب ہونے کے بعد بلال فاروق تارڑ آپ کے ساتھ ہوگا ۔این اے 66 میں ضمنی الیکشن کے سلسلہ میں عدنان احمد ڈھلوں،عرفان ڈھلوں کی طرف سے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر میدوار این اے 66 بلال فاروق تارڑ،ایم پی اے وقار احمد چیمہ،امتیازاظہر باگڑی، فیاض اکبر،کرنل (ر)ساجد ابرار باگڑی، آصف جاوید چیمہ نمبردار،مختار احمد وڑائچ،احمد وڑائچ،ارسلان بلوچ،محمد اشفاق وڑائچ، ملک شاکر ودیگرنے بھی خطاب کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پنجاب حکومت اور لیبر ڈیپارٹمنٹ مزدوروں کو ان کا حق دلوانے میں ناکام

ربیع الاول انتظامات :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس

بارش:ایم ڈی واسا کا اقدامات کے جائزہ کیلئے شہر کا دورہ

اے سی شورکوٹ کی زیر صدارت ریونیو ریکوری بارے اجلاس

چنیوٹ :فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کریک ڈاؤن، ملاوٹی دودھ برآمد

جکھڑ :چیف آفیسرمیونسپل کمیٹی کا ڈسپوزل سٹیشنز کا معائنہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر