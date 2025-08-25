صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد :منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیراہتمام 7 روز میڈیکل کیمپ

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیراہتمام دھونکل میڈیکل کمپلیکس میں 7 روزہ فری کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں میڈیکل چیک اپ اور ادویات دی جا رہی ہیں۔

 ڈاکٹر عثمان عارف اور ڈاکٹر عبداللہ حبیب کی زیرنگرانی مریضوں کے ہر قسم کے فری لیبارٹری ٹیسٹ کئے جا رہے ہیں ہر شعبہ کے ماہر ڈاکٹرز مریضوں کا طبی معائنہ بھی کریں گے ۔اس موقع پر انچارج دھونکل میڈیکل کمپلیکس رضوان احمد قاضی اور کوارڈی نیٹر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن وزیرآباد امتیاز احمد گل نے اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کیمپ میں گائنا کالو جسٹ ، ہارٹ ،ای این ٹی ، آ ئی سپیشلسٹ اور بچوں کے ماہر مریضوں کا معائنہ کرینگے ۔

 

