منڈی بہائوالدین: زرعی گریجوایٹس کی سلیکشن کیلئے انٹر ویوز

منڈی بہائوالدین (نامہ نگار )وزیراعلیٰ مریم نوازشریف کے انٹرن شپ پروگرام برائے زرعی گریجوایٹس فیز 2 کے سلسلہ میں چیئرمین سلیکشن کمیٹی / ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کی زیرنگرانی زرعی گریجوایٹس کی۔۔۔

 سلیکشن کیلئے ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت (توسیع)دفتر میں انٹرویوز کا انعقاد کیا گیا جس کی سربراہی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل وقار اکبر چیمہ نے کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع شیخ محمد اقبال نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ لیول سلیکشن کمیٹی کو ٹوٹل 53 درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے میرٹ پر پورا اترنے والے 14 اہل زرعی گریجوایٹس کو ایک سال کیلئے ماہانہ 60 ہزار روپے اعزازیہ دیا جائے گا۔ 

 

