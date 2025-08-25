صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نبی کریمؐ کی تعلیمات پر عمل کامیابی کا ضامن:رضا ثاقب

  • گوجرانوالہ
نبی کریمؐ کی تعلیمات پر عمل کامیابی کا ضامن:رضا ثاقب

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی )معروف عالم دین مذہبی سکالر رضا ثاقب مصطفائی نے کہا ہے کہ حضور صلی اﷲ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کائنات کیلئے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔۔۔

 آپ ؐکی آمد سے ظلمت کے اندھیروں میں نور پھیل گیااور انسانیت کو حقیقی رہنمائی ملی۔ مقامی مارکی میں محفل میلاد مصطفی ؐ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج امت مسلمہ کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اپنے آقا کی سیرت کو اختیار کریں، نبی کریمؐ کی تعلیمات پر عمل ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میلاد النبیؐ کے موقع پر ہمیں تجدید عہد کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں سیرت رسول کو عملی طور پر اپنائیں ۔پیرزادہ رضا ثاقب مصطفائی کے خطاب کے موقع پرعلما کرام ،معززین علاقہ اور ہزاروں عاشقان رسول موجود تھے ۔

 

