نیشنل کیڈٹ ریسلنگ چیمپئن شپ میں گوجرانوالہ فاتح
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)محکمہ سپورٹس کے زیر اہتمام نیشنل کیڈٹ میٹ ریسلنگ چیمپئن شپ 2025 گوجرانوالہ نے جیت لی ، لاہور نے دوسری اور پشاور نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔۔۔
ایونٹ میں 10 سال سے 17 سال تک کے 200 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ریسلنگ کمپلیکس گوجرانوالہ میں منعقد ہونے والے نیشنل کیڈٹ ریسنگ چیمپئن شپ میں مختلف ڈویژنوں اور صوبوں کے 200 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی، دن بھر جاری رہنے والے مقابلوں میں کھلاڑیوں کے درمیاں کانٹے کے جوڑ پڑے ، کھلاڑی ایک دوسرے کو چت کرنے کیلئے زور آزمائی کرتے رہے ۔ نیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر گوجرانوالہ نے پہلی پوزیشن حاصل کرکے میدان مارلیا ۔ لاہور نے دوسری اور پشاور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ایونٹ کے اختتام پر مہمان خصوصی ایم این اے شازیہ فرید ،صدر چیمبر آف کامرس رانا صدیق خان، کوآرڈی نیٹر لیبر پنجاب عطا فرید، کوارڈی نیٹر سپورٹس پنجاب ملک منظور کھوکھر، ڈویژنل سپورٹس آفیسر فیصل امیر خان نے جیتنے والی اور رنر اپ ٹیموں میں کیش پرائز، میڈلز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کئے ۔ اس موقع پر انعام پہلوان، نوح دستگیر بٹ، عثمان بابر ،ریاض پہلوان دیگر بھی موجود تھے ۔