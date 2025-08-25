667یونین کونسلوں کے سپیشل آڈٹ کا فیصلہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)یونین کونسلوں میں ہونے والی بے ضابطگیوں اورشکایات میں اضافہ کے پیش نظرگوجرانوالہ ڈویژن کی667یونین کونسلوں کے بھی سپیشل آڈٹ کا فیصلہ کرلیا گیا ،گزشتہ تین مالی برسوں کے ریکارڈ کی چھان بین کی جائے گی۔
مالی بے ضابطگیوں اور بد عنوانی میں ملوث سابق بلدیاتی نمائندوں اوریوسی سیکرٹریز کے خلاف کارروائی کی جائے گی، پنجاب حکومت نے صوبائی ڈائریکٹر لوکل فنڈ آڈٹ اور سیکرٹری بلدیات کو چھان بین کی ہدایت کی اور یونین کونسلوں کی سطح پرگزشتہ تین مالی سال کے دوران استعما ل ہونے والے فنڈز دیگر اخراجات اورپیدائش واموات کے سرٹیفکیٹس کا سپیشل آڈٹ کیا جائے گا جس کیلئے ڈائریکٹر آڈٹ اور اکاؤنٹس نے سپیشل ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کردی جو مقامی انتظامیہ کی معاونت سے یونین کونسلوں کے ریکارڈ حاصل کریں گی۔ گزشتہ تین سال کے دوران پنجاب حکومت نے کرایہ جات ،تنخواہوں اور دیگر اخراجات کی مدمیں خطیرفنڈزمختص کئے تھے اب تمام یونین کونسلوں کے آڈٹ کا حکم دیا گیا ہے ۔