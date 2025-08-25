صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:رہائشی علاقوں میں کچرا کولیکشن پوائنٹس وبال جان،بدبو سے مکینوں کو مشکلات

سیالکو ٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے رہائشی علاقوں میں بنے کچرا کو لیکشن پوائنٹس علاقہ مکینوں کیلئے بیماریوں کا سبب بننے لگے ۔بتایا گیا ہے کہ مبارک پورہ، میانہ پورہ، خادم علی روڈ، شہاب پورہ، رنگ پورہ۔۔۔

 حاجی پورہ، پکاگڑھا، ورٹر ورکس، پورن نگر، پریم نگر، ایبٹ روڈ، کچا شہاب پورہ، مظفر پور، عدالت گڑھا، فتح گڑھ، حاجی پورہ سمیت متعدد رہائشی علاقوں میں سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ویسٹ کو لیکشن پوائنٹس موجود ہیں جہاں کوڑا پھینکنے سے تعفن اٹھنے لگتا ہے او ر ارد گرد کئی کلومیٹر تک کا علاقہ تعفن زدہ ہو جاتا ہے جس کے باعث شہریو ں کوان راستوں سے گزرنے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ رہائشی علاقوں میں مکین شہریوں کو بھی تعفن زدہ ماحول میں زندگی گزارنا پڑرہی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رہائشی علاقوں میں ویسٹ کولیکشن پوائنٹس کے باعث متعدد بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں اور ویسٹ کولیکشن پوائنٹس کے گرد موجود رہائشی علاقے کے مکینوں کی توجان پر بن آتی ہے ۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ صفائی کمپنی ویسٹ کولیکشن پوائنٹس رہائشی علاقے سے دور بنائے تاکہ شہری محفوظ رہ سکیں ۔

 

