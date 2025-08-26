صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :معمولی تنازع پر 3افراد نے زمیندار کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )معمولی تنازع پر 3 افراد نے زمیندار کو تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ نواحی گاؤں مچھرالہ کے جاوید اور مزمل وغیرہ میں تنازع چل رہا ہے ۔ اسی بنا پر کھیتوں میں حملہ آور ہوکر مزمل، نوید اور امجد نے جاوید کو شدید زخمی کردیا، واہنڈو پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

