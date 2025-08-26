تحریک انصاف لیبر ونگ سنٹرل پنجاب کا ضمنی انتخابات کی مہم شروع کرنیکا فیصلہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)تحریک انصاف لیبر ونگ سنٹرل پنجاب نے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی امیدواروں کی انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کرلیا۔۔۔
تحریک انصاف لیبر ونگ سنٹرل پنجاب کے صدر اکبر خان شیروانی ،جنرل سیکرٹری شاہد غفاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنٹرل پنجاب میں شامل جن قومی وصوبائی حلقوں میں انتخابات ہورہے ہیں وہاں پی ٹی آئی امیدواروں کی بھر پور مہم چلائی جائے گی اور ان حلقوں میں پارٹی عہدیداروں وکارکنوں پر مشتمل کمیٹیاں بنائی جائیں گی حکومت کے ظلم وجبر کا حساب ووٹ کے ذریعے لیا جائیگا ،ضمنی انتخابات میں حکومتی دھونس ودھاندلی کو ناکام بنایا جائے گا۔