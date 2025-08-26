جشن عید میلاد النبی ؐ کے جلسوں کیلئے فول پروف سکیور ٹی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)محکمہ داخلہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیر صدارت گوجرانوالہ میں جشن عید میلاد النبی ؐکے انتظامات اور تیاریوں کے حوالے سے ۔۔۔
خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکموں کو ہدایات دی گئیں کہ محافل اور جلوسوں کے راستوں کی مکمل صفائی ستھرائی،چونے کا چھڑکاؤ ،سڑکوں کی مرمت، سیوریج مسائل کا حل ، تجاوزات کا خاتمے ،ٹریفک انتظامات ، فول پروف سکیورٹی اور روشنی کا بندوبست یقینی بنائیں۔ انہوں نے مزید کہا نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں حکومتی سطح پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی جائیں۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کہا کہ ماہ مبارک 12 ربیع الاول کے موقع پر ضلع بھر میں عاشقان رسولؐ اپنے آقا کریم ؐ سے محبت اور ان کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اظہار کیلئے محافل اور جلو سوں کا انعقاد کرینگے ،اس ضمن میں ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ڈپٹی کمشنر دفتر میں مرکزی کنٹرول روم قائم کیا جائے گا، اس سلسلہ میں جلوس کی فول پروف سکیورٹی اور ان جلوسوں کے روٹس پرمیونسپل سروسز کی بلا تعطل فراہمی کے سلسلہ میں تمام وفاقی اور صوبائی محکموں کو واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں جن پر عمل درآمد میں سستی اور کو تاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے تمام متعلقہ محکموں کو مربوط پلان تیار کرنے کی ہدایت کی اور سی ای او جی ڈبلیو ایم سی کو روٹس کی صفائی کے خصوصی انتظامات،واسا سیوریج مسائل کے حل کیلئے جامع پلان تیار کرے ، کنٹرول روم قائم کرے ، خصوصی سکوارڈز تشکیل دیئے جائیں۔