پہلوانوں کے شہر میں خواتین موٹر سائیکل چور گینگ متحرک
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)پہلوانوں کے شہر میں خواتین موٹر سائیکل چور گینگ کی انٹری، چند روز میں دوسری خاتون موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے منظر عام پر آگئی۔ پہلوانوں کے شہر میں مردوں کے بعد خواتین کا گینگ متحرک ہوچکا ہے۔۔۔
جو گلی محلوں سے بلا خوف وخطر موٹر سائیکلیں چوری کرکے لیجارہی ہیں ،چند روز قبل شیرانوالہ باغ کے قریب سے خاتون کی موٹر سائیکل چوری کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آئی تھی اسی طرح تھانہ گرجاکھ کے علاقہ میں بھی نامعلوم خاتون گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چوری کرکے لیجاتے ہوئے دیکھی گئی ہے ،سی سی ٹی وی فوٹیج میں گلی سے گزرتے ہوئے چور خاتون کا چہرہ صاف دیکھا جا سکتا ہے ،ادھر معلوم ہوا ہے کہ گرجاکھ پولیس نے موٹر سائیکل چوری کا مقدمہ درج کرکے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمہ کی تلاش شروع کردی ہے ،شہر بھر میں موٹرسائیکل چوری کرنیوالی خواتین کا گینگ متحرک ہونے پر شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے ۔