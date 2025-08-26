ڈپٹی کمشنر کا چلڈرن ہسپتال ‘مختلف سکولوں کا اچانک دورہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نے چلڈرن ہسپتال گوجرانوالہ کا اچانک دورہ کیا ، ڈیوٹی روسٹر کے مطابق ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل سٹاف کی حاضری چیک کی۔ مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور۔۔۔
لواحقین سے علاج معالجہ کی سہولیات بارے استفسار کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ پی بی ماڈل ہائی سکول حافظ آباد روڈ، گورنمنٹ بوائز ہائی سکول دھلے کا میں مختلف کلاس رومز، کمپیوٹر و سائنس لیب کا معائنہ کیا۔ موسم گرما کی چھٹیوں کے بعد تعلیمی سرگرمیوں کے آغاز پر طلبا کو خوش آمدید کہا اور انہیں بھرپور محنت کرنے کی تلقین کی۔ ڈپٹی کمشنر نے حافظ آباد روڈ کا دورہ کرتے ہوئے غیرقانونی ایل پی جی ریفلنگ پر کارروائی، غیرقانونی ایل پی جی گیس ریفلنگ ایجنسی سیل، اسسٹنٹ کمشنر سٹی کو ریفلنگ کا سامان ضبط کرنے ، مزید قانونی کاروائی کی ہدایات جاری کیں۔