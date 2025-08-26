صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا چلڈرن ہسپتال ‘مختلف سکولوں کا اچانک دورہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا چلڈرن ہسپتال ‘مختلف سکولوں کا اچانک دورہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نے چلڈرن ہسپتال گوجرانوالہ کا اچانک دورہ کیا ، ڈیوٹی روسٹر کے مطابق ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل سٹاف کی حاضری چیک کی۔ مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور۔۔۔

 لواحقین سے علاج معالجہ کی سہولیات بارے استفسار کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ پی بی ماڈل ہائی سکول حافظ آباد روڈ، گورنمنٹ بوائز ہائی سکول دھلے کا میں مختلف کلاس رومز، کمپیوٹر و سائنس لیب کا معائنہ کیا۔ موسم گرما کی چھٹیوں کے بعد تعلیمی سرگرمیوں کے آغاز پر طلبا کو خوش آمدید کہا اور انہیں بھرپور محنت کرنے کی تلقین کی۔ ڈپٹی کمشنر نے حافظ آباد روڈ کا دورہ کرتے ہوئے غیرقانونی ایل پی جی ریفلنگ پر کارروائی، غیرقانونی ایل پی جی گیس ریفلنگ ایجنسی سیل، اسسٹنٹ کمشنر سٹی کو ریفلنگ کا سامان ضبط کرنے ، مزید قانونی کاروائی کی ہدایات جاری کیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پارکوں کی بہتری ،شجر کاری کیلئے اقدامات کا حکم

ملاوٹ مافیا کے خلاف آپریشن تیز:جعلی دودھ تیار کرنے والا سامان،مشینری ضبط،گوشت تلف

انرویل ڈسٹرکٹ 340 کی تقریب، خدمت انسانیت ترجیح قرار

ایم پی اے ثاقب کورشید نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کردیا

تجاوزات آپریشن کے خلاف ریڑھی بانوں کا احتجاج

بلدیاتی انتخابات ،آفتاب احمد کھچی نے مہم شروع کردی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس