ویٹرنری گریجوایٹس‘پیرا ویٹس کیلئے انٹرن شپ کا اعلان
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجا ب مریم نواز شریف نے ویٹرنری گریجوایٹس اور پیرا ویٹس کیلئے انٹرن شپ پروگرام کا با ضابطہ اعلان کر دیا ، نوجوانوں کو نہ صرف عملی تربیت فراہم کی جائے گی بلکہ انہیں معقول وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ ۔۔۔
ویٹرنری گریجوایٹس کو ماہانہ 60ہزار روپے جبکہ پیرا ویٹس کو ماہانہ 40ہزار روپے وظیفہ دیا جائیگا۔ حکومت پنجاب کے ترجمان کے مطابق پروگرام کا مقصد نوجونوں کیلئے روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور صو بے میں ویٹرنری سروسز کے میعار کو بلند کر ناہے ۔اہلیت کے میعار کے مطابق ویٹرنری گریجوایٹس کیلئے ایچ ای سی سے منظور شدہ ادارے سے ڈی وی ایم کی ڈگری، پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل سے رجسٹریشن، متعلقہ ضلع کا ڈومیسائل زیادہ سے زیادہ عمر 25 سال، بے روز گاری اور ذاتی سمار ٹ فون لازمی قرار د ئیے گئے ہیں۔ اس طرح پیرا ویٹس کیلئے تسلیم شدہ ادارے سے 2 سالہ ایل اے ڈی کورس زیادہ سے زیادہ عمر 20 سال، متعلقہ ضلع کا ڈومیسائل، کسی سرکاری یا نجی ادارے میں ملازم نہ ہو اور ذاتی سمارٹ فون رکھتاہو۔ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 اگست ہے ۔