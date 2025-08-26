صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قد رتی آفا ت سے متا ثر ہ علا قو ں میں ر یلیف آپر یشن تیز کرنیکا مطالبہ

  • گوجرانوالہ
قد رتی آفا ت سے متا ثر ہ علا قو ں میں ر یلیف آپر یشن تیز کرنیکا مطالبہ

گجرات (نامہ نگار )نو جو ان بز نس مین ، ایگز یکٹو ممبر گجرات چیمبر آف کا مر س مرزا ذیشا ن اشرف نے کہا ہے کہ حا لیہ دنو ں خبیر پختو نخو ا، گلگت بلتستا ن آزاد کشمیر اور ملک کے دیگر حصو ں میں ہو نیو الی شد ید با ر شو ں ۔۔۔

، سیلا بی صور تحا ل اور طو فا نی مو سم کے نتیجے میں قیمتی انسا نی جا نو ں کے ضیا ع درجنو ں افر اد کے ز خمی سٹر کو ں کے بند ہو نے اور دیگر املا ک کو پہنچنے والے نقصا ن پر دل نہا یت افسر دہ اور ر نجید ہ ہے ،قد رتی آفا ت سے متا ثر ہ علا قو ں میں فو ر ی طو ر پر ر یلیف آپر یشن تیز کیا جا ئے اور متا ثر ہ عو ام کو ما لی امد اد سمیت بنیا د ی سہو لیا ت فر اہم کی جا ئیں ، انہو ں نے مز ید کہا کہ متا ثر ہ خا ند انو ں کی بحا لی اور ان کے دکھو ں کو با نٹنا ہم سب کی مشتر کہ ذمہ دار ی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

انٹر کمپیوٹر سائنس کے نتائج کا اعلان،کامیابی کا تناسب55فیصد رہا

بس نے موٹر سائیکلوں کو رونددیا،ماں بیٹے سمیت 3جاں بحق

گورنرہاؤس میں میلاد کی محافل ہوں گی،کامران ٹیسوری

پانی کی فراہمی سب سے اہم ترجیح ہے ،مرتضیٰ وہاب

ایم کیو ایم نوجوانوں کا مستقبل محفوظ بنارہی،امین الحق

انڈس موٹر کمپنی کی قومی پرچم جمع کرنے کی مہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس