قد رتی آفا ت سے متا ثر ہ علا قو ں میں ر یلیف آپر یشن تیز کرنیکا مطالبہ
گجرات (نامہ نگار )نو جو ان بز نس مین ، ایگز یکٹو ممبر گجرات چیمبر آف کا مر س مرزا ذیشا ن اشرف نے کہا ہے کہ حا لیہ دنو ں خبیر پختو نخو ا، گلگت بلتستا ن آزاد کشمیر اور ملک کے دیگر حصو ں میں ہو نیو الی شد ید با ر شو ں ۔۔۔
، سیلا بی صور تحا ل اور طو فا نی مو سم کے نتیجے میں قیمتی انسا نی جا نو ں کے ضیا ع درجنو ں افر اد کے ز خمی سٹر کو ں کے بند ہو نے اور دیگر املا ک کو پہنچنے والے نقصا ن پر دل نہا یت افسر دہ اور ر نجید ہ ہے ،قد رتی آفا ت سے متا ثر ہ علا قو ں میں فو ر ی طو ر پر ر یلیف آپر یشن تیز کیا جا ئے اور متا ثر ہ عو ام کو ما لی امد اد سمیت بنیا د ی سہو لیا ت فر اہم کی جا ئیں ، انہو ں نے مز ید کہا کہ متا ثر ہ خا ند انو ں کی بحا لی اور ان کے دکھو ں کو با نٹنا ہم سب کی مشتر کہ ذمہ دار ی ہے ۔