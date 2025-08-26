صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجر برادری کا تحفظ یقینی بنانا اولین ترجیح :شافع حسین

  • گوجرانوالہ
تاجر برادری کا تحفظ یقینی بنانا اولین ترجیح :شافع حسین

گجرات (نامہ نگار )ممتاز سیاسی سماجی کاروبار ی شخصیت رضوان دلدار چو دھری کی قیادت میں موبائل فون ڈیلرز ایسوسی ایشن انصاف گروپ کے وفد کی صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین سے ملاقات ہوئی۔۔۔۔

ملاقات کرنے والوں میں چیئرمین انصاف گروپ مبشر حسن ڈار ،وائس چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی برائے موبائل فونز گجرات سمال چیمبر عرفان صادق بٹ اور دیگر شامل تھے ، اس موقع پر مسلم لیگ سٹی گجرات کے صدر علی ابرار جوڑا بھی موجود تھے ملاقات کے دوران مبشر حسن ڈار نے بتایا کہ ڈار موبائلز گلزار مدینہ چوک پر ہونے والی 15 لاکھ روپے کی ڈکیتی کے ملزم گرفتار ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں ریکوری نہیں ملی جس پر شافع حسین نے کہا پاکستان مسلم لیگ کی اولین ترجیح تاجر برادری کا تحفظ یقینی بنانا ہے تاکہ کاروباری افراد مطمئن ذہن کے ساتھ کاروبار کر سکیں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ان کی ہر صورت داد رسی کی جائے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد کے ایمر جنسی وارڈ کی صورتحال تشویشناک ، ڈاکٹرز ، سٹاف ڈیوٹی سے غائب

ٹوبہ :ربیع الاول کے دوران سکیورٹی ، امن کمیٹی کا اجلاس

فیڈمک کی نئی بلڈنگ کا افتتاح ،چیئرمین رانا اظہر وقار کی شر کت

چنیوٹ:محکموں کو ممکنہ سیلابی صورتحال کیلئے الرٹ رہنے کا حکم

سمندری روڈ :2غیر قانونی سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام

کھانے پینے کی ہر شے مہنگی ، تنخواہ کم ، مزدوروں کا احتجاج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس