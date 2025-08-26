تاجر برادری کا تحفظ یقینی بنانا اولین ترجیح :شافع حسین
گجرات (نامہ نگار )ممتاز سیاسی سماجی کاروبار ی شخصیت رضوان دلدار چو دھری کی قیادت میں موبائل فون ڈیلرز ایسوسی ایشن انصاف گروپ کے وفد کی صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین سے ملاقات ہوئی۔۔۔۔
ملاقات کرنے والوں میں چیئرمین انصاف گروپ مبشر حسن ڈار ،وائس چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی برائے موبائل فونز گجرات سمال چیمبر عرفان صادق بٹ اور دیگر شامل تھے ، اس موقع پر مسلم لیگ سٹی گجرات کے صدر علی ابرار جوڑا بھی موجود تھے ملاقات کے دوران مبشر حسن ڈار نے بتایا کہ ڈار موبائلز گلزار مدینہ چوک پر ہونے والی 15 لاکھ روپے کی ڈکیتی کے ملزم گرفتار ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں ریکوری نہیں ملی جس پر شافع حسین نے کہا پاکستان مسلم لیگ کی اولین ترجیح تاجر برادری کا تحفظ یقینی بنانا ہے تاکہ کاروباری افراد مطمئن ذہن کے ساتھ کاروبار کر سکیں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ان کی ہر صورت داد رسی کی جائے گی ۔