سابق صوبائی وزیرتعلیم میاں عمران مسعود کی قیادت میں وفد چین روانہ
گجرات (نامہ نگار )سابق صوبائی وزیرتعلیم میاں عمران مسعود کی قیادت میں وفد چینی حکومت کی دعوت پربیجنگ روانہ ہوگیا ، میاں عمران مسعود چین کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں میں زراعت، انڈسٹری ۔۔۔
، ایجوکیشن، میڈیا سمیت دیگرشعبوں کاوزٹ کرتے ہوئے مختلف امورپرتبادلہ خیال کریں گے ۔ میاں عمران مسعود کاکہناتھاکہ دورجدید میں نئی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے اس حوالے سے چین نے ترقی کی نئی منازل طے کرتے ہوئے دنیا بھرمیں اپنی صلاحیتوں کالوہامنوایا ہے ، چین کی معیشت میں کلیدی کردارادا کرنیوالے اداروں کے سربراہوں سے بھی ملاقاتیں کی جائیں گی ۔