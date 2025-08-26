صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق صوبائی وزیرتعلیم میاں عمران مسعود کی قیادت میں وفد چین روانہ

  • گوجرانوالہ
سابق صوبائی وزیرتعلیم میاں عمران مسعود کی قیادت میں وفد چین روانہ

گجرات (نامہ نگار )سابق صوبائی وزیرتعلیم میاں عمران مسعود کی قیادت میں وفد چینی حکومت کی دعوت پربیجنگ روانہ ہوگیا ، میاں عمران مسعود چین کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں میں زراعت، انڈسٹری ۔۔۔

، ایجوکیشن، میڈیا سمیت دیگرشعبوں کاوزٹ کرتے ہوئے مختلف امورپرتبادلہ خیال کریں گے ۔ میاں عمران مسعود کاکہناتھاکہ دورجدید میں نئی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے اس حوالے سے چین نے ترقی کی نئی منازل طے کرتے ہوئے دنیا بھرمیں اپنی صلاحیتوں کالوہامنوایا ہے ، چین کی معیشت میں کلیدی کردارادا کرنیوالے اداروں کے سربراہوں سے بھی ملاقاتیں کی جائیں گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پارکوں کی بہتری ،شجر کاری کیلئے اقدامات کا حکم

ملاوٹ مافیا کے خلاف آپریشن تیز:جعلی دودھ تیار کرنے والا سامان،مشینری ضبط،گوشت تلف

انرویل ڈسٹرکٹ 340 کی تقریب، خدمت انسانیت ترجیح قرار

ایم پی اے ثاقب کورشید نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کردیا

تجاوزات آپریشن کے خلاف ریڑھی بانوں کا احتجاج

بلدیاتی انتخابات ،آفتاب احمد کھچی نے مہم شروع کردی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس