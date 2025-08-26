شوگر مافیا نے عوام کی جیب پر 300 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا :کسان بورڈ
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی نائب صدر امان اﷲچٹھہ نے کہا ہے کہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ کے مطابق شوگر مافیا نے چینی مہنگی کرکے عوام کی ۔۔۔
جیب پر 300ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے جس کا محاسبہ کرنے میں حکومت بری طرح ناکام ثابت ہورہی ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ شوگر مافیا نے کرشنگ سیزن کے دوران چینی برآمد کرنے کی آڑ میں چینی کا نرخ 140 روپے سے بڑھا کر 200روپے کردیا جبکہ خام مال گنا کے کاشتکاروں کو اضافی طور پر ایک روپے کی ادائیگی کی ضرورت محسوس نہیں کی جو قابل مذمت ہے ۔