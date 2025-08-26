صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :ناقص سکیو رٹی ‘تھانہ صدر کی حوالات سے ملزم فرار

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )تھانہ صدر کی حراست سے ملزم فرار ہوگیا۔ نائٹ محرر سمیت 3پولیس اہلکاروں کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ ناجائز اسلحہ رکھنے کے مقدمہ میں نامزد کوٹ احمد شاہ ڈیرہ دیندارں کا ملزم الیاس جو تھانہ صدر کی۔۔۔

 حوالات میں راہداری پر بند تھا۔ گزشتہ رات ملزم الیاس نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کیا تو نائٹ محرر علی عباس نے اسے حوالات سے نکال کر محرر آفس میں بیٹھا دیا جہاں سے ملزم ناقص سکیورٹی کا فائدہ اٹھاتے تھانے سے فرار ہوگیا۔ جس کے بعد نائٹ محرر علی عباس، سنتری حوالات وارث علی اور سنتری گیٹ سرفراز کو معطل کرکے انکے خلاف ایس ایچ او محمد متین شفیق کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا گیا ۔

 

