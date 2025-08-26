صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ:محبوبہ ناراض‘نوجوان نے تیزاب پی لیا

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ، عالم چوک (نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی )ناراض محبوبہ کے فون پر بات کرنے سے انکار پر نواب چوک کے نوجوان نے تیزاب پی لیا ،طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔۔۔۔

بتایا گیا ہے کہ تھانہ اروپ کے علاقہ نواب چوک کے محلہ صادق آباد کے 17سالہ حمزہ کی لڑکی کے ساتھ دوستی تھی جس نے ناراض ہو کر اس سے فون پر بات کرنے سے انکار دیا جس دلبرداشتہ ہو کر حمزہ نے گھر میں پڑا واش روم صاف کرنے والا تیزاب پی کر خودکشی کی کوشش کی جسے طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔

 

