نالہ بھیڈ پر پلوں کے نیچے جمع ویسٹ فوری نکالنے کی ہدایت
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )رکن صوبائی اسمبلی محمد منشا اﷲ بٹ نے کشمیر روڈ پر واقع نالہ بھیڈ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے واسا سیالکوٹ کے ایم ڈی ابو بکر عمر کو ہدایات جاری کرتے ہوئے ۔۔۔
کہا کہ نالہ بھیڈ کی مسلسل ڈی سلٹنگ کو یقینی بنایا جائے اور پلوں کے نیچے جمع ہونیوالے ویسٹ کو فوری طور پر نکالا جائے تاکہ بارشی پانی کے بہاؤ میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔دورے کے موقع پر ایکسین پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ رانا ابرار حسین، شاہ زیب عطا انصاری، غلام عباس، محسن عباس، شیخ عابد، نبیل لون، عبدالحمید قاسم اور حسنین بیگ بھی موجود تھے ۔ منشا اﷲ بٹ نے کہا کہ مون سون کی حالیہ بارشوں کا سلسلہ طول پکڑ رہا ہے جس کے باعث اربن لڈنگ کا خدشہ بڑھ گیا ہے ، نالہ بھیڈ شہر سے بارشی پانی کے فوری نکاس کے لیے نہایت اہم ہے ، اور اگر اس کو صاف رکھ کر پانی کے بہاؤ کو یقینی بنایا جائے تو نہ صرف پانی کے بروقت نکاس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ بلکہ شہریوں کی جان و مال کو بھی تحفظ فراہم ہوگا۔ رکن صوبائی اسمبلی نے ایم ڈی واسا سیالکوٹ کو ہدایت دی کہ وہ شہر میں سیوریج کے نظام کی بہتری کیلئے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لائیں ۔