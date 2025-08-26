صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوکھر :مسلح افرا دکا گھر پر دھاوا ، چھری سے نوجوان زخمی

  • گوجرانوالہ
نوکھر (نامہ نگار )معمولی تلخ کلامی پر مسلح افراد کا گھر پر دھاوا ،چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے چھر ی کے وار سے نوجوان کو زخمی کر دیا ،خاتون کے کپڑے پھاڑ دئیے ۔۔۔۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ کوٹ لدھا کے علاقہ بدو کی گوسائیاں کے رہائشی نصیر احمد نے پولیس کو درخواست دیتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ میرا بیٹا منیب گھر کے دروازے پر کھڑا تھا کہ اسی اثنا میں فیصل ،عدیل ،حمزہ مسلح چھری وڈنڈا حملہ آو ر ہوگئے ، ملزموں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے بیٹے کو چھری کے وار کرکے قتل کرنے کی کوشش کی، میں اور بیوی چھڑوانے کیلئے آگے بڑھے تو ہمیں بھی تشدد کا نشانہ بنا یا ،ملزم فرار ہو گئے ، پولیس نے واقعہ کی تحقیقات کا آغاز کردیا۔

 

 

 

