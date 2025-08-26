ن لیگ کا ماضی میں قلعہ گوجرانوالہ کابینہ سے محروم
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)ماضی میں مسلم لیگ ن کاقلعہ قرار دیا گیا ضلع گوجرانوالہ موجودہ وفاقی او ر صوبائی کابینہ سے تاحال محروم،60 لاکھ آبادی پر مشتمل ڈویژنل ہیڈکوارٹرز کا درجہ رکھنے والے ۔۔۔
گوجرانوالہ کو نہ صرف کابینہ میں نمائندگی نہ مل سکی بلکہ بیشتر محکموں کی کمیٹیوں میں بھی حکومتی ارکان اسمبلی کونظر اندازکر دیا گیا،موجودہ حکومت کے 2سال کے دوران کسی بھی رکن قومی وصوبائی اسمبلی کوخصوصی میگا پراجیٹس اورفنڈزبھی نہ مل سکے بلکہ پنجاب حکومت اپنی زیر نگرانی گوجرانوالہ شہر میں بیشتر میگا پراجیکٹس کی تکمیل میں مصروف ہے ، مسلم لیگ ن کی وفاق اور پنجاب میں حکومت کے باوجودضلع گوجرانوالہ سے منتخب مسلم لیگ ن کے بعض ارکان قومی وصوبائی اسمبلی عوامی مسائل کے حل میں بے بس ہیں جبکہ شکست کھانے والے امیدوار بھی محدود سیاسی سرگرمیوں میں نظر آتے ہیں ،ماضی میں مسلم لیگ ن کے دورا قتدار میں گوجرانوالہ شہر کو3 وفاقی وزرا ملے جبکہ صوبائی حکومت نے تمام ارکان اسمبلی اورلیگی رہنماؤں کوحکومتی کمیٹیوں سے نواز رکھا تھا، اس کے باوجود ارکان اسمبلی شہر گوجرانوالہ کیلئے کوئی میگا پراجیکٹس لانے میں ناکام رہے اور گوجرانوالہ میں یونیورسٹی کے قیام ،پنجاب یونیورسٹی کے کیمپس کی اپ گریڈیشن اور4 نئے ہسپتالوں کے منصوبے صرف کاغذی کارروائیوں اور اعلانات تک محدود رہے لیکن نگران دور میں نہ صرف گوجرانوالہ کو یونیورسٹی کی منظوری دے کر ترقیاتی کام شروع کئے گئے بلکہ خطیر فنڈز سے موٹروے لنک روڈ تعمیر کی گئی اس کے علاوہ کئی سال سے بند گوندلانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کو بھی فعال کیا گیا الگ چلڈرن ہسپتال کو فعال کیا گیا۔