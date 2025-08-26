تتلے عالی:وار داتوں میں شہری رقم ، قیمتی اشیا سے محروم
تتلے عالی(نامہ نگار )ڈکیتی چوری کے واقعات میں شہری رقم ،موبائل فون ودیگر قیمتی اشیا سے محروم ہوگئے ۔ قلعہ مصطفی آباد میں بغیر موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے صدام حسین سے 50ہزار روپے اور۔۔۔
موبائل فون چھین لیا،سیم نالہ کے قریب موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے ارتالی ورکاں کے ذکا اﷲ سے 53ہزار300روپے اور موبائل فون چھین لیا،بوپڑا کلاں میں دو ڈاکوؤں نے نعیم سے دو موبائل فون اور30ہزار روپے چھین لئے ،ماڑی بھنڈراں میں کاشف نعیم کی حویلی سے بھینس چوری ہو گئی، بوپڑاکلاں میں سرکاری سکول سے 44انچ کی ایل ای ڈی چوری ہو گئی،قلعہ مصطفی آباد میں صداقت علی کا موبائل فون آئل ایجنسی سے چوری ہوگیا، ماہیامیں زمیندار طارق محمود کی زرعی موٹر چوری ہو گئی،رتہ گورائیہ میں یاور عرفان کی حویلی سے کھاد، سپرے وغیرہ چوری ہو گئی،تتلے عالی موبائل سنٹر سے واٹر پمپ چوری ہوگیا، ونڈالہ ورکاں میں عامر شہزاد کے گودام سے 30توڑے گندم چوری ہو گئی،جاجوکی میں طاہر شاہ کی زرعی موٹر چوری ہو گئی۔