وزیر آ باد :جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے زیر اہتمام عزم نو کنونشن
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) قرآن کریم اور اسوہ رسولؐ پر عمل پیرا ہو کر ہم نجات پا سکتے ہیں ، وطن عزیز دو قومی نظریہ کی بنیاد پرحاصل کیا گیا اسلامی نظام دراصل قرآن کا نظام ہے۔۔۔
جس کیلئے پاکستان معرض وجود میں آیا لیکن 78سال گزرنے کے باوجود ہم مراد نہیں پا سکے ۔ ان خیالات کا اظہار جماعت اسلامی حلقہ خواتین صوبائی شوریٰ کی رکن انیلہ محمود نے عزم نو کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر صوبائی نائب ناظمہ رابعہ خالد اور ناظمہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی وزیرآباد مدثرہ طارق نے بھی خطاب کیا ۔انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی وزیرآباد حلقہ خواتین کے زیراہتمام عزم نو کنونشن کا مقصد بہنوں اور بیٹیوں کو ملت اسلامیہ کی ذمہ داریوں بارے آگاہی ہے۔ اسلامی خواتین اور ہمارا معاشرہ میں کردار ہمارے فرائض اور مستقبل کیلئے ہماری کاوشیں کیا ہوں گی ۔