راہوالی:گھر یلو ملازمہ سے رقم اور موبائل فون چھین لیا گیا

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نامہ نگار)گھروں میں کام کاج کرنیوالی خاتون سے موبائل فون اور 2ہزار روپے چھیننے والے کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ محلہ عیسیٰ نگری راہوالی کے شکیل مسیح نے پولیس کو درخواست دی۔۔۔

 کہ اس کی بیوی مسکان ڈی سی کالونی میں کسی کے گھر کام کرتی ہے گزشتہ روز وہ چھٹی کرکے گھر آرہی تھی کہ مہران بلاک میں ایک لڑکے نے ہینڈ بیگ چھین لیا جس میں 2ہزار روپے اور 25ہزار روپے کا موبائل فون تھا۔ ملزم کی شناخت ابوذر ولد محمد شکیل سکنہ ڈی سی کالونی ہاؤس نمبر 330مہران بلاک ہونے پر تھانہ کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

