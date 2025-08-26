کامونکے :چوری کی وارداتیں‘ شہری مال و زر سے محروم
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری مال و زر سے محروم ہوگئے ۔ گزشتہ روز شریف کے زبیر شاہ کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گھر کے باہر سے لے گئے ۔۔۔۔
راجباہ روڈ پر حفیظ کے کباڑخانہ سے نامعلوم چور 30 کلو سٹیل، 25 کلو تانبا،18کلو پیتل اور دیگر سکریپ چوری کرکے لے گئے ۔ حبیب پورہ میں عمران کی حویلی سے گائے چوری ہوگئی۔ موضع منہیس کے فیصل کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گھر کے باہر سے لے گئے ۔ موضع لومبڑہ کے اشرف کی حویلی سے نامعلوم چور دو بکریاں چوری کرکے لے گئے ۔ تولیکی روڈ پر عبدالرشید کے زیر تعمیر مکان سے دو سولر پلیٹیں اور سریا وغیرہ چوری کرلیا گیا۔ احمد پور ورکاں کے عباد اللہ کی حویلی سے ٹوکہ مشین چوری ہوگئی۔ راجباہ روڈ پر مزمل کے ڈیرہ سے نامعلوم چور بجلی کی دو موٹریں اور پنکھا چوری کرکے لے گئے ۔ ڈھلانوالی کی شبانہ کوثر کے گھر سے نامعلوم چور پانچ ہزار روپے ، سولر کا انورٹر، ایل سی ڈی اور دیگر قیمتی گھریلو سامان چوری کرکے لے گئے ۔ ایمن آباد غلہ منڈی شیخاں کے اسلم کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری ہوگئی۔