انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں علاج کیلئے تما م وسائل بروئے کار لا رہے :ایم ایس
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) میڈیکل سپرنٹنڈ نٹ چودھری پرویز الٰہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ڈاکٹر فیصل رشید نے کہا ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کیلئے تما م وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔۔۔
، ہسپتال گوجرانوالہ ریجن میں شہریوں کیلئے کسی نعمت سے کم نہیں وہ نوجوانوں کی سماجی تنظیم ہمدرد وزیرآباد گروپ کے سجیل بٹ،اویس بٹ،راحیل کھوکھر، ابرار نعیم،بلال مہر سے گفتگو کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیرآباد میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں تعیناتی اعزاز ہے ‘پیرامیڈیکس،ڈاکٹرز و پروفیسرز جانفشانی سے خدمات انجام دے رہے ہیں ۔