ڈسکہ :درختوں کی کٹائی سے پرندوں کی تعداد میں کمی
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈسکہ اورگرد و نواح میں محکمہ جنگلات کی عدم دلچسپی ’درختوں اور پرندوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی علاقہ کی حدود میں ہر سال مختلف ممالک سے نایاب اور۔۔۔
خوبصورت پرندے آتے تھے جو درختوں پر آشیانے بناکرموسم سرما کا موسم یہاں گزار کر پردیسی پرندے واپس چلے جاتے محکمہ جنگلات کی ملی بھگت اور لاپروا ئی سے روزانہ کی بنیاد پردرختوں کی کٹائی کی وجہ سے نہ صرف موسمی اثرات پر تیزی سے فرق پڑا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت پرندوں کا مسکن بھی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم ہوچکا ہے سرماکے موسم میں سائبریا سے آنیوالے پرندوں مگ ’نایاب طوطے ‘کونج‘تیتر‘کالا تیتر‘بیٹر‘مرغابی سمیت درجنوں نایاب نسل کے پرندوں کی سینکڑوں تعداد موسم سرما میں علاقہ کا سفر کرتی تھی لیکن بدقسمتی سے ارباب اختیار کی چشم پوشی سے گزشتہ سال ان پرندوں کی تعداد محدود ہوکر رہ گئی تھی جن میں اکثر پرندے غیرقانونی طریقہ سے شکار کرنیوالے شکاریوں کا لقمہ بن جاتے ہیں۔