کھیالی :میٹل فیکٹری میں دھماکہ ، 2مزدور جھلس گئے

  • گوجرانوالہ
کھیالی :میٹل فیکٹری میں دھماکہ ، 2مزدور جھلس گئے

گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)تھانہ کھیالی کے علاقہ میں واقع میٹل فیکٹری میں دھماکے سے 2 مزدور بری طرح جھلس گئے جنہیں تشویشناک حالت میں لاہور منتقل کر دیا گیا۔بتایاگیا ہے کہ کھیالی میں واقع میٹل فیکٹری میں کام کے دوران اچانک روز دار دھماکہ ہوگیا ۔۔۔

جس سے لوہا پگھلانے والی بھٹی پھٹ گئی اوروہاں کام کرتے 2مزدور50سالہ عمران اور 34سالہ عرفان بری طرح جھلس کرشدیدزخمی ہوگئے ، اس بارے اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکار جائے حادثہ پر پہنچ گئے جنہوں نے زخمیوں کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کیا ،بعد ازاں حالت تشویشناک ہونے کے باعث دونوں کو لاہور منتقل کر دیا گیا۔

 

