وزیرآباد :جعلی زرعی ادویات فروخت کرنے پر سٹور سیل
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) جعلی ،غیر معیاری اور ممنوعہ زرعی ادویات فروخت کرنے پر سٹور سیل کر دیا گیا ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹی سائیڈ وزیرآباد ڈاکٹر بشریٰ صدیق نے ۔۔۔
حضرت کیلیانوالہ میں زرعی مرکز پر ٹیم کے ہمراہ چھاپہ مارکر موقع سے پیسٹی سائیڈ آرڈیننس A-21کے تحت زائد المیعاد غیر معیاری ممنوعہ زرعی ادویات کی فراہمی پر د کاندار کے خلاف تھانہ علی پور چٹھہ میں مقدمہ درج کرادیا جبکہ سٹور کو سیل کر کے ممنوعہ سیمپلز لیبارٹری روانہ کر دئیے ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر وزیرآباد کے مطابق یہ د کاندار کسانوں کو جعلی زرعی ادویات فروخت کرنے میں ملوث ہے متعدد شکایات پر چھاپہ مارا گیا تو جعلی ممنوعہ اور زائد المیعاد زرعی ادویات پائی گئیں جس کی بنیاد پر سٹور سیل کر کے ملوث مالکان کیخلاف کارروائی شروع کر دی گئی ۔