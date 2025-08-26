این اے 66ضمنی الیکشن نے سیاسی منظر نامہ گرما دیا
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )حلقہ این اے 66 کے ضمنی الیکشن نے سیاسی منظرنامے کو گرما دیا ، سیاسی جماعتیں امیدواروں کے ساتھ میدان میں اتر چکی ہیں مگر عوامی مسائل اور ۔۔۔
حالاتِ زندگی کے مقابلے میں انتخابی وعدے اور دعوے زیادہ گونج رہے ہیں۔مسلم لیگ ن کے امیدوار انتخابی مہم میں پوری جان لڑا رہے ہیں۔ مشیر وزیر اعلیٰ سائرہ افضل تارڑ، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر سمیت دیگر لیگی رہنما حلقے میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ ن لیگی امیدوار حلقہ کے ووٹرز سے ملاقاتوں، شناسائی اور وعدوں کے اعلانات میں مصروف ہیں۔ تحریک انصاف کی امیدوار عین احمد چٹھہ کو پارٹی ٹکٹ تو جاری ہو گیا لیکن انتخابی مہم کے حوالے سے ان کی سرگرمیاں شروع نہیں ہو سکیں ۔ حلقے میں یہ سوال زبان زد عام ہے کہ کیا پی ٹی آئی اپنی انتخابی قوت بروئے کار لانے میں کامیاب ہوگی یا خاموشی کسی بڑی سیاسی حکمتِ عملی کا حصہ ہے ۔ سابق ایم پی اے اکمل سیف چٹھہ نے بھی کاغذاتِ نامزدگی تو جمع کرا د ئیے ہیں مگر ان کی عملی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جیالے حلقہ میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں چونکہ ان کا اتحاد مسلم لیگ ن کے ساتھ ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں سے امید رکھنا بھی خود کو شرمندہ کرنے کے مترادف ہے ، انتخابی شطرنج میں کئی رہنما سیاسی وفاداریاں بدل چکے ہیں جبکہ بعض اب بھی نئے سیاسی قبلے تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ کہیں خفیہ ملاقاتیں جاری ہیں تو کہیں خاموش سرگرمیاں چل رہی ہیں ۔