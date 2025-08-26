حافظ آباد میں مصطفائی تحریک کے زیر اہتمام استقبال ربیع الاول ریلی
حافظ آباد(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )حافظ آباد میں مصطفائی تحریک کے زیر اہتمام استقبال ربیع الاول ریلی نکالی گئی اور بعدازاں فیملی پارک میں محفل میلادمصطفے ٰ ؐکا انعقادکیا گیا۔ علامہ شہید احمد انصاری ۔۔۔
،علامہ ناصر قادری، عبدالستار شاہد، افتخار احمد چشتی، ذوالفقار علی ظفر،یاسر عظیم چوہان، عبدالجبار رضا انصاری، عابد علی انصاری سمیت شہریوں نے کثیر تعدادمیں شرکت کی۔ اس موقع پر علما اورنعت خواں حضرات نے حضور نبی کریم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کئے ۔ریلی اور محفل پاک کے شرکا کو سٹی پولیس کی طرف سے فول پروف سکیورٹی فراہم کی گئی۔