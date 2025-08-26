صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد میں مصطفائی تحریک کے زیر اہتمام استقبال ربیع الاول ریلی

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد میں مصطفائی تحریک کے زیر اہتمام استقبال ربیع الاول ریلی

حافظ آباد(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )حافظ آباد میں مصطفائی تحریک کے زیر اہتمام استقبال ربیع الاول ریلی نکالی گئی اور بعدازاں فیملی پارک میں محفل میلادمصطفے ٰ ؐکا انعقادکیا گیا۔ علامہ شہید احمد انصاری ۔۔۔

،علامہ ناصر قادری، عبدالستار شاہد، افتخار احمد چشتی، ذوالفقار علی ظفر،یاسر عظیم چوہان، عبدالجبار رضا انصاری، عابد علی انصاری سمیت شہریوں نے کثیر تعدادمیں شرکت کی۔ اس موقع پر علما اورنعت خواں حضرات نے حضور نبی کریم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کئے ۔ریلی اور محفل پاک کے شرکا کو سٹی پولیس کی طرف سے فول پروف سکیورٹی فراہم کی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کے شہریوں کو مفت وائی فائی کی سہولت دینے کا فیصلہ

این ایس پی پی میں مصنوعی ذہانت پر تیسری سالانہ کانفرنس

افرادی قوت کو ہنرمند بنانا ہماری اولین ترجیح ،وجیہہ قمر

ایس اے پی انوویشن ڈے پر تقریب کا انعقاد

اوپن یونیورسٹی:مالیوں، سکیورٹی گارڈز کیلئے خواندگی کورس مکمل

ڈی آ ئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس