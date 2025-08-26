صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :ٹریفک حادثات میں متعدد افراد زخمی ،ہسپتال منتقل

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )تیز رفتار موٹر سائیکل سے گرکر نوجوان شدید زخمی ہوگیا۔ گزشتہ روز درویش پورہ کا 21 سالہ احمد موٹر سائیکل سے گرکر شدید زخمی ہوگیا ۔۔۔۔

 دیگر ٹریفک حادثات میں گوجرانوالہ کا8سالہ محمد عثمان، لائن پار کا10سالہ فیاض، 13سالہ محمد عتیق، پاک ٹاؤن کا 15سالہ علی، جی ٹی روڈ کا 13سالہ ابوہریرہ، خان ٹاؤن کا 24 سالہ علی رضا اور شریف پورہ کا 23 سالہ عمران شدید زخمی ہوگیا۔ زخمیوں کو طبی امداد کیلئے تحصیل ہیڈ کوارٹر زہسپتال منتقل کردیا گیا۔

 

