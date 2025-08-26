ادھاردیئے گئے 2500روپے واپس مانگنے پرخاتون قتل
پاکپتن(سٹی رپورٹر) پاکپتن میں معمولی رقم کے لین دین پر افسوس ناک واقعہ پیش آیا جہاں ادھار کی محض 25 سو روپے کی رقم نے ایک خاتون کی جان لے لی، واقع پاکپتن کے نواحی علاقے 6 ایس پی میں پیش آیا ۔۔۔
جہاں ملزمہ اﷲ رکھی نے اپنی پڑوسن سیدہ بلقیس بی بی عرف بسم اﷲ سے 25 سو روپے ادھار لے رکھے تھے ، رقم کی واپسی کا تقاضا کرنے پر دونوں خواتین کے درمیان ہاتھا پائی ہوگئی۔ ملزمہ کے تشدد سے (بسمہ اﷲ) سیدہ بلقیس بی بی موقع پر جاں بحق ہوگئیں، واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس، ریسکیو اور کرائم سین یونٹ کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔