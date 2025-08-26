صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈائریکٹراوپن یونیورسٹی نارووال ریجن کاشکرگڑھ کادورہ

شکرگڑھ (تحصیل رپورٹر)ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نارووال ریجن محمد لطیف نے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر شکرگڑھ اختر چودھری اور ظہیر شاہ کے ساتھ سمسٹر خزاں 2025 میں نئے داخلوں کے حوالے سے۔۔۔

 شکرگڑھ کے سرحدی قصبات کھنہ، شاہ پور بھنگو اور چھمال کا دورہ کیا۔انھوں نے علاقے کے مختلف ادارہ جات کے سربراہان،اساتذہ کرام، ٹیوٹرز اور طلبا سے خطاب کے دوران علامہ اقبال یونیورسٹی کے مختلف شارٹ کورسز اور پروگراموں کے حوالے سے آگاہی دی،انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ یونیورسٹی سستی، معیاری اور گھر کی دہلیز پر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے ، خصوصی طور پر خواتین اور ملازم پیشہ افراد کے لیے یونیورسٹی کا فاصلاتی تعلیم کا پروگرام قابل تحسین ہے ،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح کی یونیورسٹی ہے جس میں 35 ممالک کے طلبا زیر تعلیم ہیں ۔

 

