جمہوری عمل کے مخالف ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں : ظفر اﷲ واہلہ

  • گوجرانوالہ
جمہوری عمل کے مخالف ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں : ظفر اﷲ واہلہ

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رہنما و کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر چوہدری ظفر اﷲ واہلہ نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی و جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کی سازشیں کرنے والے ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں ۔۔۔

ماضی میں جمہوریت پر بار بار شب خون مارا گیا جمہوری بساط لپیٹی گئی اور اقتدار پر آمروں نے قبضہ کرکے عوام کی آواز کو دبایا اور اب بھی بعض سیاسی رہنما نوجوان نسل میں باغیانہ رجحانات کو بڑھاوا دیکر معاشرتی ابتری کو پروان چڑھا رہے ہیں جس کی پاکستان کے جمہوری معاشروں میں اجازت ہرگز نہیں دی جاسکتی، پاکستان کی باشعور عوام نے غیر جمہوری قوتوں کو ہمیشہ مسترد کیا اور جمہوری اقدار کے تحفظ کی خاطربھرپور جدوجہد کی آئندہ بھی ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کی جائے گی جو جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کے درپہ ہیں۔

 

