پر نسپل کالج انٹرنیشنل سکلز ڈویلپمنٹ پر رقم خورد برد کاالزام
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت حافظ آباد میں قائم کالج آف انٹرنیشنل سکلز ڈویلپمنٹ کے طلبہ وظائف کی رقم ہڑپ کئے جانے پر پرنسپل کے خلاف سراپااحتجاج بن گئے ۔۔۔۔
متاثرہ طلبہ نے سال اول میں زیر تعلیم گرافک اینڈڈیجیٹل مارکیٹنگ کے طالبعلم محمد یوسف کی قیادت میں شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ انکے اکاؤنٹس میں PWWFکی جانب سے آنے والے وظائف کی لاکھوں روپے کی رقم پرنسپل نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرکے ہڑپ کرلی ہے جس کی وجہ سے وہ شدید پریشانی کا سامنا کررہے ہیں۔اس موقع پر طالبعلم محمد یوسف نے بتایا کہ اسکے اکاؤنٹ میں وظیفہ کی رقم 2 لاکھ 90ہزار روپے آئی ، پرنسپل نے زبردستی دولاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے 4 خالی چیکوں پر دستخط کرالئے اور اب پرنسپل باقی 90ہزار روپے بھی طلب رہے ہیں اور نہ دینے کی صورت میں کلاس سے خارج کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اسی طرح پرنسپل دیگر کئی طلبہ کے وظائف کی لاکھوں روپے کی رقم ہڑپ کرچکے ہیں جو کلاس سے خارج کرنے کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں۔اس سلسلہ میں جب پرنسپل حمید اﷲسے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کی رقم ہڑپ نہیں کی ،آپ اس معاملے کو نہ اچھالیں۔