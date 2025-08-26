وزیرآباد:محکمہ بیت المال زکو ۃ و عشر کی گرانٹ سے ادویات کی فراہمی شروع
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) غریب ومستحق لوگوں کو علاج معالجہ کی سہولیات کی فراہمی انجمن بہبودی مریضاں اور میڈیکل سوشل ویلفیئر سروسز یونٹ ٹی ایچ کیو ہسپتال میں بھرپور معاونت کررہے ہیں۔۔۔
،انجمن بہبودی مریضاں کا جدیدمشینوں سے آراستہ ڈائیلسز سنٹر مثالی اور میڈیکل سوشل سروسز یونٹ انسولین وادویات کی فراہمی بیت المال زکواۃ عشر کے فراہم فنڈز سے کررہی ہے ۔ان خیالات کا اظہار ایم ایس ڈاکٹر نعیم اللہ گھمن نے محکمہ بیت المال زکو ۃ و عشر کی جانب سے 14لاکھ 60ہزارروپے کی گرانٹ سے ادویات کی فراہمی کے آ غاز کے موقع پر کیا۔اس موقع پر ناصر محمود اللہ والے ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر عبید رحمت،محمد اسلم جتالہ،ڈاکٹر سید رضا سلطان،محمد اشرف نثار،حاجی محمد اشفاق مغل،محمد عاصم جمیل،قاری عبد الخالق ،زبیر احمد ودیگر بھی موجودتھے ۔