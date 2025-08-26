مسلط حکمرانوں کا ایجنڈا اسلامی ریاست نہیں:ڈاکٹر طارق
گجرات (نامہ نگار)جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے منصورہ لاہورمیں مرکزی تربیت گاہ میں اظہارخیال کرتے ہوئے کہاکہ سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے کلمہ طیبہ کو بنیادی عقیدہ قرار دیتے ہوئے ۔۔۔
جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی، ہماری ساری جدوجہد کا محور و مرکز صرف اور صرف اس زمین پر اﷲ کے نظام کے نفاذ کی خاطر اپنی تمام تر توانائیاں لگانے اور ہر قسم کی قربانی دینے کیلئے خود کو تیار کرنا ہے ،انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے نفس کے بجائے اﷲ کی مرضی کاغلام بننا ہو گا، ہماری جان و مال صر ف اﷲ کا دیا ہوا ہے اس لئے اﷲ کے دین کے غلبے کے لئے سعی کرنا، وقت دینا اور اپنا مال خرچ کرنا ثواب کا کام ہے اور اس کو معمولی نہیں سمجھنا چا ہیے ۔ ڈاکٹرطارق سلیم نے کہا کہ ملک و قوم پر جو حکمران مسلط ہیں ان کا ایجنڈا پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا نہیں بلکہ استعماری قوتوں کا آلہ کار بنانا ہے ، لوٹ مار کرنااور اپنی تجوریوں کو بھرنا ہے ۔ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اس لئے یہاں اﷲ اور اس کے رسول ؐ کا نظام زندگی ہی رائج کیا جانا چا ہیے ۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالع آزماؤں نے ملک میں آج تک عوام کو حق حکمرانی دیا اور نہ جمہوری نظام کوچلنے دیا۔ ڈاکٹرطارق نے کہاکہ اقتدارپر قابض قوتوں نے ملک توڑ دیامگر جمہوری نظام کو قبول نہیں کیا ،عوام کو جمہوری آزادی حاصل نہیں،عوام کی رائے پرشب خون مار کر ان سے حق حکمرانی چھین لیا گیا۔