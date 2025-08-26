تحریک منہاج القرآن کے وفد کا دھونکل میں میڈیکل کیمپ کا دورہ
وزیر آباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) خدمت خلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا بہترین ذریعہ ہے ، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے معاشرے میں دکھی انسانیت کی خدمت ہی انسانیت کی معراج ہے ۔۔۔۔
ان خیالات کا اظہار باؤ محمد یوسف، اشفاق احمد اور تحریک منہاج القرآن کے وفد نے دھونکل میڈیکل کمپلیکس کے زیر اہتمام 7روزہ کیمپ کے دوسرے روز وزٹ کے موقع پر کیا۔ سیاسی سماجی رہنما نعیم بٹ نے اس موقع پر کہا کہ تحریک منہاج القرآن وزیر آباد نے دھونکل اور وزیر آباد کے گردونواح میں فلاحی منصوبے شروع کئے ہیں جو اپنے قائد کے مشن خدمت انسانیت پر عمل پیرا ہے ۔