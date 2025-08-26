گجرات :ایس ایچ او رحمانیہ عابد گجر کیخلاف مقدمہ درج
گجرات (نامہ نگار )ایس ایچ او رحمانیہ عابد گجر کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ شہری نصیر احمد نے موقف اختیار کیا ہے 403/25 مقدمہ کا مدعی ہوں اور تھانے گیا جہاں کانسٹیبل علی رضا نے۔۔۔
مجھے کہا کہ میں آپ کی 2لاکھ روپے میں ایس ایچ او سے ڈیل کروا د یتا ہوں کانسٹیبل علی رضا نے میری ملاقات ایس ایچ او عابد گجر سے کرائی اور ڈیڑھ لاکھ روپے میں ڈیل طے ہو گئی میں نے اپنے ساتھی ریاض احمد کی موجودگی میں ایس ایچ او عابد گجر کو ڈیڑھ لاکھ روپے دئیے اور کہا کہ ملزم یاسر کی گاڑی سے رائفل بھی برآمد کریں جبکہ ایس ایچ او نے خالی گاڑی کو تھانے بند کر دیا اور رائفل برآمد نہ کی جس پر ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق نے ایس ایچ او عابد گجر کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا ۔