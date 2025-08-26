تعلیم شخصیت کو سنوارنے اور معاشرے کی تعمیر کا بنیادی ستون:کمشنر
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ ڈوثرن نوید حیدر شیرازی نے کہا ہے کہ تعلیم انسان کی شخصیت کو سنوارنے اور معاشرے کی تعمیر کا بنیادی ستون ہے ،یہ صرف کتابوں کا علم حاصل کرنے کا نام نہیں۔۔۔
بلکہ شعور، اخلاقیات، کردار سازی اور عملی زندگی کیلئے رہنمائی کا ذریعہ ہے ۔ یہ بات انہوں نے قائد اعظم پبلک سکول کے مختلف شعبوں کے ہیڈز اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر پرنسپل ساجد جمال خان اور اساتذہ کثیر تعداد میں موجود تھے ۔انہوں نے کہا کہ تعلیم انسان کو اچھے اور برے میں فرق کرنے ، اپنے حقوق و فرائض پہچاننے اور زندگی کو مقصد کے ساتھ گزارنے کا حوصلہ دیتی ہے ۔