صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیم شخصیت کو سنوارنے اور معاشرے کی تعمیر کا بنیادی ستون:کمشنر

  • گوجرانوالہ
تعلیم شخصیت کو سنوارنے اور معاشرے کی تعمیر کا بنیادی ستون:کمشنر

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ ڈوثرن نوید حیدر شیرازی نے کہا ہے کہ تعلیم انسان کی شخصیت کو سنوارنے اور معاشرے کی تعمیر کا بنیادی ستون ہے ،یہ صرف کتابوں کا علم حاصل کرنے کا نام نہیں۔۔۔

 بلکہ شعور، اخلاقیات، کردار سازی اور عملی زندگی کیلئے رہنمائی کا ذریعہ ہے ۔ یہ بات انہوں نے قائد اعظم پبلک سکول کے مختلف شعبوں کے ہیڈز اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر پرنسپل ساجد جمال خان اور اساتذہ کثیر تعداد میں موجود تھے ۔انہوں نے کہا کہ تعلیم انسان کو اچھے اور برے میں فرق کرنے ، اپنے حقوق و فرائض پہچاننے اور زندگی کو مقصد کے ساتھ گزارنے کا حوصلہ دیتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

انٹر کمپیوٹر سائنس کے نتائج کا اعلان،کامیابی کا تناسب55فیصد رہا

بس نے موٹر سائیکلوں کو رونددیا،ماں بیٹے سمیت 3جاں بحق

گورنرہاؤس میں میلاد کی محافل ہوں گی،کامران ٹیسوری

پانی کی فراہمی سب سے اہم ترجیح ہے ،مرتضیٰ وہاب

ایم کیو ایم نوجوانوں کا مستقبل محفوظ بنارہی،امین الحق

انڈس موٹر کمپنی کی قومی پرچم جمع کرنے کی مہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس