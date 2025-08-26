کارپوریشن انتظامیہ نے کچا فتو منڈ روڈ پر مسمار عمارتوں کا ملبہ ہٹا دیا
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر) کارپوریشن انتظامیہ نے کچا فتو منڈ روڈ پر مسمار کی گئی بلڈنگز کا ملبہ ہٹا دیا جبکہ نشاندہی اور وارننگ کے باوجود عملہ درآمد نہ کرنے پر 3د کانیں سیل کر دیں ۔تفصیلات کے مطابق دوران آپریشن 100سے زائد عارضی تجاوزات کا صفایا کر دیا ۔
